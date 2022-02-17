خبير عقاري يكشف أفضل موعد للشراء في العاصمة الإدارية الجديدة

أكد رامي فارس الخبير العقاري، أن الفترة الحالية تشهد إقبالا جماهيريا على الاستثمار في العقارات، خاصة في العاصمة الإدارية، لما تشهده من بنية تحتية متطورة وعقارات، تم تصميمها بأفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة في الشرق الأوسط.

الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف «فارس»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الحالي يعد الأفضل، بل أفضل استثمار حدث في مصر منذ عقود، بفضل الإنشاءات التي تمت باحترافية عالية، من بنية تحتية قوية وشبكة طرق تؤدي إليها من جميع الاتجاهات.

اقرأ أيضا «سعفان»: العاصمة الإدارية نقلة حضارية واقتصادية وتكنولوجية في تاريخ مصر

وأضاف أن العاصمة الإدارية دولة مصغرة، لديها بعض المميزات التي تتفوق بها عن دول العالم الأول والدول المتقدمة، فهي مدينة متكاملة ذكية تمثل دولة جديدة يتم العمل على إنشائها، من خلال: الحي الحكومي، الوزارات، المساجد، الكنائس، المشروعات السكنية والاستثمارية، المولات، ما يجعلها أكبر المدن الذكية في الشرق الأوسط.

تسريع وتيرة عمليات بيع الوحدات

قال الخبير العقاري، إن اهتمام الدولة والشركات بعرض مشروعاتها باستمرار والتسويق لها، ساهم في تسريع وتيرة عمليات بيع الوحدات، حتى لو كان المشروع أكثر ربحية خارج العاصمة، إلا أن قدرة الأخيرة على جذب الأنظار يوفر الكثير من جهد التسويق، ليتحقق في النهاية البيع السريع للوحدات، وهو هدف أي مطور.

اقرأ أيضا الوزراء: بدء تخصيص وحدات سكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية أول مارس

وتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على الشراء من قبل المواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع قرب انتقال الوزارات والموظفين للعاصمة الإدارية، وبدء الحياة فعليا بالعاصمة، وكتابة تاريخ ميلاد جديد للجمهورية الجديدة، ما يجعل هذا الوقت الأكثر ملائمة للاستثمار بالمدينة.