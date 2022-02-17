طقس البحيرة اليوم: سطوع الشمس واستقرار الجو.. والعظمى 18 درجة

تشهد محافظة البحيرة اليوم، طقسا معتدلا مع ارتفاع في درجات الحرارة وسطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، وذلك بداية من الأسبوع الجاري، عقب موجة من الطقس السيء التي شهدتها المحافظة، وسقوط أمطار غزيرة، لا سيما علي المدن الساحلية، إدكو ورشيد والمحمودية.

درجات الحرارة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسا معتدل الحرارة نهارا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد طقسا غائما جزئيا، وشبورة مائية صباحا، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية، شمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى بلغت 10 درجات مئوية.

رفع درجات الاستعداد

وكان قد وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة التي قد تتعرض لها المحافظة.

كما وجه «آمنة» بضرورة متابعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، ومتابعتها بشكل مستمر، حفاظا على سلامة وأرواح الأهالي، مشددا على نشر معدات الأمطار داخل الشوراع لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار.

عقد لغرفة العمليات المركزية

وشدد «آمنة» على عقد لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية، لمتابعة الطقس وسرعة تلقي شكاوى المواطنين حول مياه الأمطار وسرعة رفعها، والاستعداد لاستقبال موسم الأمطار من خلال 1260 معدة.