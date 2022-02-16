طقس البحيرة اليوم.. حالة من الدفء والعظمي 18 درجة مئوية

تشهد محافظة البحيرة طقسا مستقرا اليوم وحالة من الدفء مع سطوع لأشعة الشمس علي مختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة بداية الشهر الجاري، ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية تشهد المحافظة اليوم الأربعاء، طقسا معتدل الحرارة نهارا، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد طقسا غائما جزئيا، وأكد الخبراء أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه (1: 1.5) متر، والرياح السطحية، شمالية غربية وشمالية شرقية.

توقعات درجات الحرارة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمي 18 درجة مئوية وسجلت الصغرى 10 درجات مئوية وسط حالة من الدفء واستقرار في حالة الطقس وسطوع لأشعة الشمس بمختلف نطاق المحافظة.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين في حالة سقوط الأمطار، مشددا على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة.

استعدادات البحيرة لفصل الشتاء

واستعدت محافظة البحيرة لاستقبال موسم الأمطار من خلال تنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات وفي مختلف المدن، كما تم الاستعداد من خلال 1260 معدة لرفع تراكمات المياه مع مراجعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.