أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 18-2-2022.. الموز بـ10 جنيهات

تحتوي الفاكهة على العديد من المواد الغذائية الضرورية، والألياف والمعادن الهامة للجسم، فهي تضم فيتامين ج، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، وغيرها من الفيتامينات الهامة للجسم، كما تقلل الفاكهة من فرص الإصابة بالأمراض.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الفاكهة وفق جولة صباحية بالأسواق اليوم، في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار يوميا.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجّل سعر كيلو البرتقال 6 و10 جنيهات للكيلو الواحد باختلاف النوع «بلدي أو سكري أو بسرة»، وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و 10 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيهات، ووصل سعر الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو البرقوق المستورد إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر الجوافة اليوم 8 و10 جنيهات.

سعر الموز في الأسواق

ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار الموز لأهميته حيث أنه يمد الجسم بالطاقة، ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ووصل سعر كيلو الموز في الأسواق إلى 10 جنيهات، وذلك اليوم الجمعة الموافق 18 فبراير.

سعر التفاح في الأسواق

وتراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا، وللتفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيهًا، وجاء سعر حبة الأناناس بسعر 35 جنيها، وسجل سعر البرتقال البلدي 6 جنيهات، وبلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا.

أسعار الخضروات في الأسواق

كما يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق حيث تراوح سعر الكيلو من البطاطا في الأسواق بين 3 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر بين 3 إلى 7 جنيهات، والبصل بين 2 و5 جنيهات.