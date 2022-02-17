ضبط 1407 قضية تموينية وأكثر من 14 ألف سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والصناعي والسلع مجهولة المصدر، وأسفرت الحملات عن النتائج التالية:

ضبط 1407 قضية تموينية خلال 24 ساعة

- 336 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 11.500 طن (229 بطاقة ورغيف).

- 48 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت 65.864 طن ( 42157 عبوة – 10 قطع – 1000 لتر).

- 35 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 8.821 طن (30 عبوة).

- 37 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت 5.400 طن (18484عبوة – 88700 قطعة - 500 لتر- 2900 متر).

- 32 قضية إسطوانة بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 100.100 لتر (43 إسطوانة).

جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

- 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

- 36 قضية في مجال الأمن العام.

- 1567 مخالفة في مجال ضبط المخالفات المرورية.

- قضيتان في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

- 269 حكم قضائى متنوع في مجال تنفيذ الأحكام.

- 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن

كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، خلال 24 ساعة من بينها الآتى:

- ضبط 3935 قضية في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في إطار حملات الداخلية لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

- 14284 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد في مجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

- 208 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب، في مجال الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

- 131 قضية في مجال الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

- 1348 قضية متنوعة في مجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

ضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في مخزن بالقاهرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بمدينة بدر بالقاهرة، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على 8.200 طن مواد غذائية (أرز – ملح طعام – سكر – زيت - طحينة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

ضبط جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تموينية، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط عدد 25 جوالا من الدقيق البلدي زنة الواحد 50 كيلو جرام بإجمالي 1.250 طن بحوزة المدير المسئول عن مخبز حر بالعامرية، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال تجميع الدقيق البلدى المدعم المحظور تداوله خارج منظومة الدعم، بقصد إستخدامه فى تصنيع الخبز الحر بمخبزه، وذلك بالمخالفة للقانون.

- ضبط عدد 360 جوالا من ملح الطعام زنة الواحد 25 كيلو جرام بإجمالى 9 أطنان غير مكرر ومجهول المصدر وبه تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للإستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن محل لبيع العطارة بالمنتزه، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير صالحة للإستهلاك.