حبس المتهمين بقتل سائق «توك توك» في الهرم بسبب «خدش سيارة»

قررت جهات التحقيق حبس 4 متهمين بقتل عنتر ياسين، 21 سنة، سائق «توك توك»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديهم عليه بالضرب، الأمر الذي تسبب في وفاته نتيجة إصابته بنزيف داخلي بالمخ، كما كشف تقرير الصفة التشريحية، بعد أن نشبت مشاجرة بينهم بأحد الشوارع في منطقة الهرم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين المتسببين في مصرع الشاب، وبمواجهتهم اعترفوا بتعديهم عليه بالضرب نتيجة اصطدامه بسيارتهم، ما تسبب في خدشها فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى تعدي المتهمين عليه بالضرب وإحداث الإصابات به، الأمر الذي جعل الشاب يفر هاربا عائدا للمنزل دون التفكير في الذهاب للمستشفى.

تفاصيل الواقعة

توفي الشاب بعد يومين من وقوع الحادث، الأمر الذي جعل والدته ترتاب في أمر وفاته، حيث حاولت إيقاظه من نومه ولكنه لم يستجب، فتقدمت ببلاغ للنيابة العامة لمعرفة سبب وفاة نجلها، فأمرت النيابة العامة بنقل جثة المتوفى إلى مشرحة زينهم وانتدبت الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهه جنائية في وفاة الشاب من عدمه، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، والتي سجلت الواقعة تمهيدا لتفريغها.

الطب الشرعي يكشف عن سبب الوفاة

وكشف تقرير الطب الشرعي عقب تشريحة جثمان المتوفى، أن الوفاة حدثت بسبب نزيف داخلي في المخ، استمر ليومين حتى تسبب في وفاته بعد تجلط الدماء بالدماغ، كما صرحت النيابة العامة بدفن المتوفى، وتتابع سير التحقيقات.