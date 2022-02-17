الأرصاد تحذّر من أمطار وسيول تستمر 3 أيام.. اعرف منطقتهم منهم ولا لأ

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدا الجمعة الموافق 18 فبراير، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع انخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح بشكل كبير ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، على أن يبدأ سقوط الأمطار من ظهر الجمعة، وفق ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ يستمر سقوط الأمطار المتوسطة التي تصل إلى حد السيول لمدة 3 أيام، لتنتهي يوم الأحد الموافق 20 فبراير، وبالنسبة لحالة الطقس وسقوط الأمطار، جاءت كما يلي:

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة خلال الـ3 أيام المقبلة

بالنسبة لـ حالة الطقس غدا الجمعة، فتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 إلى 401% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، تمتد خفيفة إلى الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس يوم السبت، فمن المتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار المتوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لآخر يوم في عدم استقرار الأحوال الجوية، والموافق يوم الأحد، فيتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار المتوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّه من المتوقع أن تكون حالة الطقس معتدلة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.