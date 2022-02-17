الكتب في المدارس.. «تعليم القاهرة» تستعد للترم الثاني بسد عجز المعلمين

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها للفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، منبهة جميع المدارس بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان، موضحة أن هناك تعليمات مشددة من وزارة التعليم، بضرورة العمل على سد العجز في المعلمين، حتى يتثنى شرح المقررات الدراسية وفق خطة توزيع المناهج.

يقول ياسر أنس، مدير التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المديرية عقدت اجتماعا مع جميع الإدارات التعليمية، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا التنبيه على جاهزية المدارس من الناحية الصحية، كالتعقيم المستمر ضد كورونا.

توزيع جدول الحصص على المعلمين

يضيف مدير التعليم العام بالقاهرة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المدارس، بضرورة توزيع جدول الحصص على المعلمين، وفق النصاب القانوني، والعمل على سد عجز المعلمين، سواء بإتاحة الندب من مدرسة لأخرى، أو فتح باب العمل بنظام الحصة.

ويوضح «أنس»، أن المديرية وجهت جميع مديري المدارس بضرورة المتابعة المستمرة لجميع الفصول الدراسية، لتلافي أي تقصير أو مشكلات، مشددا على أن الفصل الدراسي الثاني سيكون حضوريا في المدارس، وتم التنبيه على المعلمين بضرورة توجيه الطلاب لكيفية الاستفادة من كل المنصات التعليمية، التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

تسليم الكتب للمدارس استعدادا للفصل الدراسي الثاني

يؤكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، تسليم الكتب لجميع المدارس، استعدادا للفصل الدراسي الثاني، موضحا أنه سيتم تسليم الطلاب الكتب المدرسية، اعتبارا من أول أيام الدراسة.

ويشير «عبده» عبر «الوطن»، إلى أنه سيتم الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول المدرسية، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.