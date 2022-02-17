شركات السياحة: 32 ألف جنيه الحد الأدنى لأسعار برامج العمرة لهذا العام

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الحد الأدنى لأسعار برامج العمرة لهذا العام سيكون 32 ألف جنيه، موضحًا أنّ أسعار البرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها أسبوعين ستبدأ من 32 ألف جنيه حتى 38 ألف جنيه، لافتًا إلى أنّ الحد الأقصى لأسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم ستصل لأكثر من 60 ألف جنيه، حيث ستبدأ أسعار البرامج من 43 ألف جنيه وقد تصل إلى 65 ألف جنيه أو أكثر وفقا لنوع الخدمات المقدمة ونوع التسكين بالفنادق سواء فرديا أو ثنائيا أو ثلاثيا.

أسباب تأخر بدء رحلات العمرة

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ هناك العديد من الأسباب التي أدت لتأخر بدء رحلات العمرة حتي الآن رغم إعلان وزارة السياحة والآثار أن الرحلات ستنطلق بداية من يوم 3 فبراير الماضي، لعل أهمها تأخر قيام بعض الشركات بتوثيق عقود وكالة العمرة إلى ما بعد يوم 25 يناير الماضي، وذلك لعدم وجود وكالة سياحية للتعاقد معها آنذاك، إضافة إلى عدم الانتهاء حتى الآن من إجراءات تسجيل برامج العمرة والخدمات المقدمة للمعتمرين علي البوابة المصرية الالكترونية للعمرة، مشيرا إلى أن أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال أسبوعين من الأن.

مدة برامج العمرة ستتراوح ما بين 10 أيام وأسبوعين

وأشار إلى أنّ مدة برنامج العمرة لهذا العام ستتراوح ما بين 10 و15 يومًا، شاملة فترة الحجر الصحي المؤسسي التي سيقضيها المعتمرون المصريون بالسعودية والتي تتراوح مدتها بين 3 و5 أيام ، موضحا أنّ حجز فنادق الحجر الصحي للمعتمرين ستكون مسئولية شركات السياحة المصرية المنظمة للبرامج وستكون بأحد الفنادق المصرح لها من قبل السلطات السعودية بذلك بكل من محافظتي جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

من جهته قال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنّ ارتفاع أسعار برامج العمرة هذا العام يعود إلى زيادة تكاليف البرنامج بسبب الإضافات التي طرأت عليه لتطبيق إجراءات وقائية واحترازية لحماية المعتمرين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى قلة أعداد تأشيرات العمرة خلال الموسم الحالي والمحددة ب 60 ألف تأشيرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، موضحا أنّ الإقبال علي حجز رحلات العمرة لازال متوسطا حتى الأن.