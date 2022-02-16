لمتوسطي الدخل.. تفاصيل استمارة حجز وحدات «سكن ودار مصر وجنة»

نشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أمس، كراسات الشروط الخاصة بكل مشروع من مشروعات الإسكان المتوسط «سكن مصر ودار مصر وجنة»، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحجز تلك الوحدات السكنية المطروحة، للمواطنين من متوسطي الدخل، على أن يستمر الحجز الإلكتروني حتى 8 مارس المقبل، وسيتم تخصيص الوحدات بأسبقية الحجز الإلكتروني.

تخصيص الوحدات بأسبقية الحجز الإلكتروني

خصصت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقع إلكتروني، يمكن من خلال زيارته، الإطلاع على كراسات الشروط، وتفاصيل الوحدات المطروحة، ومن ثم الحجز خلاله، وذلك عقب سداد مقدم جدية الحجز الخاص بكل مشروع.

ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وإتمام عملية الحجز الإلكتروني، من خلال هذا الرابط.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، استمارة الحجز الخاصة بكل مشروع من المشروعات الثلاثة «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

تفاصيل استمارة حجز وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»

مشروع «سكن مصر»

- يتضمن طرح «سكن مصر» وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق».

- بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2.

- يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

مشروع «دار مصر»

- يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر».

- بمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2.

- يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

مشروع «JANNA»

- طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور».

- بمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2.

- يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.