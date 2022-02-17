أماكن ومساحات وحدات «سكن مصر» لمتوسطي الدخل.. احجز شقتك قبل 8 مارس

«سكن مصر» ضمن 3 مشروعات مخصصة لمتوسطي الدخل، أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال طرح وحدات سكنية، داخل عددا من المدن الجديدة، يستمر حجزها إلكترونيا حتى 8 مارس المقبل، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أماكن ومساحات وحدات «سكن مصر» لمتوسطي الدخل

وفقا لبيان وزارة الإسكان، تختلف مساحات وأسعار الوحدات والأمتار في «سكن مصر»، من مدينة لأخرى، وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال السطور التالية، بحسب معلومات التي وفرها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

- يبلغ إجمالي وحدات «سكن مصر» المطروحة للحجز، نحو 3308 وحدة سكنية.

- يبلغ مقدم حجز الوحدات بالمشروع 40 ألف جنيه.

- تتراوح مساحة الشقق ما بين 106م2 إلى 133 م2.

- نسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.05.

- طرحت الوحدات داخل 9 مدن جديدة، هي:

1- مدينة الشروق

- تضم مدينة الشروق، نحو 672 وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر».

- يبلغ سعر متر الوحدات داخل المدينة 6715 جنيها.

- يتراوح سعر الشقة بين 747-984 ألف جنيه تقريبًا.

2- مدينة القاهرة الجديدة

- تضم المدينة نحو 215 وحدة سكنية.

- يبلغ سعر المتر 7685 جنيه.

- يتراوح سعرالوحدة بين 855-999 ألف جنيه تقريبًا.

3- مدينة حدائق أكتوبر

- تضم المدينة 499 وحدة سكنية.

- يبلغ سعر المتر 6510 جنيهات.

- يتراوح سعر الوحدة بين 724-846 ألف جنيه تقريبًا.

4- مدينة بدر

- تضم المدينة 82 وحدة سكنية.

- يبلغ سعر المتر 5035 جنيها.

- يتراوح سعر الوحدة بين 560-607 آلاف جنيه تقريبًا.

5- مدينة المنيا الجديدة

- تضم المدينة 209 وحدات سكنية.

- يبلغ سعر المتر 4105 جنيهات.

- يتراوح سعر الوحدة بين 456-534 ألف جنيه تقريبًا.

6- مدينة أكتوبر الجديدة

- تضم المدينة 1117 وحدة سكنية.

- يبلغ سعر المتر 6405 جنيهات.

- يتراوح سعر الوحدة بين 712-833 ألف جنيه تقريبًا.

7- مدينة العبور الجديدة

- تضم المدينة 152 وحدة سكنية.

- يبلغ سعر المتر 6120 جنيها.

- يتراوح سعر الوحدة بين 681-796 ألف جنيه تقريبًا.

8- مدينة دمياط الجديدة

- تضم المدينة 32 وحدة سكنية.

- يبلغ سعر المتر 6555 جنيها.

- يتراوح سعر الوحدة بين 729-791 ألف جنيه تقريبًا.

9- مدينة ناصر (غرب أسيوط)

- تضم المدينة 330 وحدة سكنية.

- يبلغ سعر المتر 4050 جنيها.

- يتراوح سعر الوحدة بين 450-526 ألف جنيه تقريبًا.