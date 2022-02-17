لمتوسطي الدخل.. «س وج» عن تفاصيل وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صباح الثلاثاء الماضي الموافق 15 فبراير، في تلقي طلبات حجز شقق الإسكان المتوسط، عبر الموقع الإلكتروني، التي أعلنت عنهم وزارة الإسكان والمرافق، وهم مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة 3% و8%، داخل عدد من المدن الجديدة، على أن يستمر الحجز الإلكتروني حتى 8 مارس المقبل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل شقق الإسكان المتوسط على هيئة سؤال وجواب، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

«س و ج».. تفاصيل شقق الإسكان المتوسط

وحدات جنة

س/ ما قيمة مقدم حجز وحدات جنة وفي أي مدينة؟

ج/ يبلغ المقدم الخاص بوحدات جنة 80 ألفًا، بمساحات تتراوح ما بين 100-151 مترا، وذلك داخل مدن: «الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور».

س/ ماذا عن عدد الوحدات المطروحة ضمن مشروع جنة وسعر الوحدة؟

ج/ يبلغ عدد الوحدات 1980 وحدة، ويبلغ سعر الوحدة من مليون و239 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و895 ألف جنيه تقريبًا.

وحدات دار مصر

س/ ما قيمة مقدم حجز وحدات دار مصر وفي أي مدينة؟

تبلغ قيمة مقدم حجز وحدات دار مصر، 60 ألفًا، بمساحات تتراوح ما بين 100 - 150 مترا، وذلك داخل مدن: (الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة).

س/ ماذا عن عدد الوحدات المطروحة ضمن مشروع دار مصر وسعر الوحدة؟

يبلغ عدد وحدات دار مصر، 1792 وحدة، ويتراوح سعر الوحدة بين 916 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و374 ألف جنيه تقريبًا.

وحدات سكن مصر

س/ ما قيمة مقدم حجز وحدات سكن مصر وفي أي مدينة؟

يبلغ مقدم وحدات سكن مصر 40 ألفا، بمساحات تتراوح ما بين 106-133 مترا، وذلك داخل مدن: (الشروق - القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة – بدر - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - دمياط الجديدة - ناصر (غرب أسيوط)).

س/ ماذا عن عدد الوحدات المطروحة ضمن مشروع سكن مصر وسعر الوحدة؟

يبلغ عدد وحدات دار مصر، 3308 وحدة، وذلك بأسعار تتراوح ما بين 747 ألف جنيه تقريبًا إلى 984 ألف جنيه تقريبًا.

س/ ما الأوراق المطلوبة لحجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة؟

تتمثل الأوراق المطلوبة للحجز، في: (صورة من البطاقة الشخصية - صورة من بطاقة الزوجة - صورة من القيد العائلي - إيصال مرافق - شهادة بصافي الدخل).

س/ ما شروط التقديم لحجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة؟

أولا - مبادرة الـ3%

- لا يتجاوز دخل الأعزب 10 آلاف جنيه شهريا.

- لا يتجاوز دخل المتزوج 14 ألفا شهريا.

ثانيا - مبادرة 8%

- لا يتجاوز دخل الأعزب 40 ألفا.

- لا يتجاوز دخل المتزوج 50 ألفا.