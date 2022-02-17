أغنية سماح سماح لـ بهاء سلطان تتخطى 200 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة

تصدرت أغنية سماح سماح لـ بهاء سلطان، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ضمن أحدث ألبوماته «سيجارة»، الذي عاد به مجددا إلى المنافسة في الساحة الغنائية، بعد انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس.

أغنية سماح سماح لـ بهاء سلطان تتخطى 200 ألف مشاهدة

استطاعت أغنية سماح سماح لـ بهاء سلطان، أن تحقق أكثر من 200 ألف مشاهدة، خلال مدة طرحها، التي لا تتجاوز 24 ساعة حتى الآن، وسط إشادات واسعة، إذ حصل هذا العمل الغنائي على العديد من التعليقات الإيجابية.

الأغنية من كلمات نصر محروس

تُعد أغنية سماح سماح، لـ بهاء سلطان، العاشرة من ألبومه الجديد «سيجارة»، وهي من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

وكان سلطان، قد طرح في وقت سابق، أغنيته التاسعة من ألبوم «سيجارة»، التي تحمل اسم «رامي المحمول»، عبر «يوتيوب»، وحصدت ما يقرب من 700 ألف مشاهدة، على «يوتيوب»، في مدة لا تتجاوز 7 أيام، وهي من كلمات محمد الخضرواي، ألحان محمد راجح، توزيع ياسر ماجد، وتسجيل وميكس وماستر هاني محروس.

تفاصيل الصلح بين المطرب والمنتج

أعلن الصلح بين الفنان بهاء سلطان، ونصر محروس، خلال استضافتهما في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، إذ قدم الأول، خلال الحلقة، أغنيات من ألبومه الجديد، التي تتمثل في «ليالي طويلة»، و«أنا مش هندم»، و«أسيبك ليه»، و«عاملين الصح».

وبدأ الثنائي التعاون الفني في عام 2000، بعدما تعاقدت الشركة التي يمتلكها محروس مع سلطان، على إنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل طرحت العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، أشهرها، «ياللى ماشي»، و«3 دقايق»، و«قوم أقف»، و«كان زمان»، وحققت نجاحًا كبيرًا وقتها، بل ظلت العديد من أغنيات تلك الألبومات، عالقة في أذهان الجمهور حتى الآن، ويداومون على الاستماع إليها.