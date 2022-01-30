خصم من رواتب 9 قيادات بـ«تعليم بني سويف» لمخالفات إدارية

وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتنفيذ حكم المحكمة التأديبية الصادر ضد قيادات التعليم في إدارة بني سويف التعليمية، بمجازاتهم من خلال تغريمهم من رواتبهم، في مخالفات التعاقد مع أحد العملاء في تأجير سيارته لصالح مدير إدارة بنى سويف التعليمية، ووجود مخالفات في عُهد بمدرسة الميكانيكية ببنى سويف.

وتضمنت القضية رقم 473 لسنة 2022 في الدعوى رقم 186 لسنه 7 قضائية نيابة بني سويف، أنه تم اعتماد الحكم في يناير 2022 وألزمت جهات الاختصاص وجميع الادارات التعليمية إخطار جميع المجازين التابعين لها، وكذلك مراحل التعليم بانواعها وفي حاله نقل المجازين إلى جهات أخرى يتم إرسال القرار اليهم.

معاقبة 9 قيادات بـ«تعليم بني سويف»

وجاء بحكم المحكم معاقبة 9 من قيادات التعليم ببنى سويف، وهم «جمال ا.ب» مسؤول الأضابير، و«حنفي م.ا» باحث قانوني، و«محمد ل.ا» موجه مالي وإداري، و«رشا ر.ر» مراجع حسابات، و«هدى م.س» رئيس المراجعة، و«رضا م.ا» القائم بعمل مدير شؤون العاملين بإدارة بني سويف التعليمية، و«عايدة م.ع» أمين مخزن بالمدرسة الميكانيكية، و« تريزا.م» مسؤول الماهيات بالمدرسة الميكانيكية، و«ثروت ر.غ» وكيل التشغيل بالمدرسة الميكانيكية.

قرارات الجزاء

وتنوعت العقوبات الصادرة من المحكمة التاديبية بالتغريم بما يعادل الثلث والسُدس من الأجر الذي كان يتقاضوه، والخصم 5 أيام من الراتب، وذلك لإهمالهم في وجباتهم الوظيفية، والإهمال في الحفاظ على المال العام، وعدم مراعاة الدقة في تحرير العقود، والاهمال في مراجعة الاستمارات، وتقليد احدهم توقيعات زملائه بالسجلات الحكومية.