وزيرة الهجرة: الانتهاء من التحضير لجلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الانتهاء من التحضير لجلسات وفعاليات النسخة السادسة، من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي سيتم إطلاقها أواخر مارس المقبل، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى حرص الوزارة على اختيار نخبة مميزة، من خبراء وعلماء المصريين بالخارج، في مجال الصناعة، وذلك للمشاركة في فعاليات وجلسات «مصر تستطيع بالصناعة».

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان لها، تحديد عدد جلسات مؤتمر «مصر تستطيع 6»، وهي 8 جلسات، جميعها تتناول محاور مختلفة في مجال الصناعة.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لبيان وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم.

جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

1- الجلسة الافتتاحية «الأولى»

تستعرض الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

2- الجلسة الثانية

تناقش الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ cop 27.

3- الجلسة الثالثة

تناقش هذه الجلسة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص، وسبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية.

4- الجلسة الرابعة

تستعرض الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلي في الصناعات التكنولوجية.

5- الجلسة الخامسة

تناقش هذه الجلسة، صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

6- الجلسة السادسة

تستعرض صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

7- الجلسة السابعة

تتناول الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة.

8- الجلسة الثامنة

تستعرض الجلسة الأخيرة، محور الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبراء مصر بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.