«الثقافة»: المرحلة الأولى من تنفيذ المسرح المكشوف ستنتهي في فبراير 2023

قال أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة، بمحافظة جنوب سيناء، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالمحافظات الحدودية، وبجنوب سيناء بصفة خاصة، موضحا أن الكاتب الصحفي محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة لقطاع القناة وسيناء، قام بزيارة إلى مدينة الطور، اليوم الأربعاء، التقى فيها العاملين بثقافة جنوب سيناء، لمناقشة خطط العمل المستقبلية، وبرنامج الثقافة خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

أوضح «فريج» أن وكيل وزارة الثقافة لقطاع القناة وسيناء قام بزيارة إلى المسرح المكشوف بالطور الذي يجري إحلاله وتجديده من قبل إحدى الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بتكلفة تتعدى 29 مليون جنيه.

افتتاح المسرح فبراير 2023

وأضاف أنه تفقد عمليات التطوير، ورفع كفاءة المسرح الصيفي بالطور العاصمة، إذ جرى متابعة الأعمال الإنشائية، ومناقشة عدد من الملاحظات الفنية لقاعات الفنون الشعبية والتشكيلية، وتضمنت الملاحظات قاعة كبار الزوار.

وشدد على ضرورة إنهاء هذا الصرح الثقافي بالشكل الذي يتناسب والمعايير الهندسية العالمية ومراعاة كود ذوي الهمم، موضحا أهمية تلك القصور الثقافية المتكاملة في بناء الإنسان المصري وتنمية المواهب، ورعايتها بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة للدولة 2030.

وتابع أن عمليات تطوير ورفع كفاءة المسرح الصيفي بالطور العاصمة، بدأت من أغسطس الماضي بتكلفة تقديرية تجاوزت الـ 29 مليون جنيه، بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 33 %، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير في فبراير 2023.

خطط العمل الثقافي بجنوب سيناء

كما أكد «فريج» أن الكاتب محمد نبيل عقد لقاء مع العاملين بفرع ثقافة جنوب سيناء وقصر ثقافة الطور، وثقافة شرم الشيخ وتفقد سير العمل والخطط والبرامج الثقافة، وجرى مناقشة الخطط والبرامج المقررة لتطوير العمل الثقافي بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى مناقشة برامج الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وفعاليات ليالي رمضان المبارك، مشيرا إلي أن هناك إجراءات إدارية تتعلق بالهيكلة، لتنظيم العمل بشكل يتناسب وطموح الدولة وأهداف مصر الجديدة.