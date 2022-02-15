وزيرة الثقافة تنعى الدكتور سمير أحمد: خرج أجيالا من المتخصصين

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور سمير أحمد، أستاذ الديكور، العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذي غيبه الموت اليوم الاثنين.

أحد الرواد المبدعين في فن الديكور

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الراحل أحد الرواد المبدعين في فن الديكور، ولديه بصمات بارزة عبرت ببراعة عن أفكار الكثير من الأعمال الفنية التي كان أحد صناعها، مؤكدة أنه شارك في إعداد وتخريج أجيال من المتخصصين، وقدمت العزاء لأسرته وتلاميذه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

معلومات عن الدكتور سمير أحمد

يذكر أن الدكتور سمير أحمد، من رواد فن الديكور في مصر، ومن خريجي الدفعة الأولى بقسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميد المعهد الأسبق، كرمته وزارة الثقافة ضمن الاحتفاء بعمداء المعهد العالي للفنون المسرحية ورؤساء أكاديمية الفنون، في فعاليات مهرجان المسرح العربي «زكي طليمات» بأكاديمية الفنون عام 2019، وشارك في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المسرحية والسينمائية والتليفزيونية الشهيرة.