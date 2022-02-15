رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرة الثقافة تنعى الدكتور سمير أحمد: خرج أجيالا من المتخصصين

كتب:

إلهام زيدان
07:52 م | الثلاثاء 15 فبراير 2022
الدكتور سمير أحمد

الدكتور سمير أحمد

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور سمير أحمد، أستاذ الديكور، العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذي غيبه الموت اليوم الاثنين.

أحد الرواد المبدعين في فن الديكور

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الراحل أحد الرواد المبدعين في فن الديكور، ولديه بصمات بارزة عبرت ببراعة عن أفكار الكثير من الأعمال الفنية التي كان أحد صناعها، مؤكدة أنه شارك في إعداد وتخريج أجيال من المتخصصين، وقدمت العزاء لأسرته وتلاميذه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

معلومات عن الدكتور سمير أحمد

يذكر أن الدكتور سمير أحمد، من رواد فن الديكور في مصر، ومن خريجي الدفعة الأولى بقسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميد المعهد الأسبق، كرمته وزارة الثقافة ضمن الاحتفاء بعمداء المعهد العالي للفنون المسرحية ورؤساء أكاديمية الفنون، في فعاليات مهرجان المسرح العربي «زكي طليمات» بأكاديمية الفنون عام 2019، وشارك في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المسرحية والسينمائية والتليفزيونية الشهيرة.

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة ومستشفى الناس يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالوزارة

وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار الموجي الصغير 

وزيرة الثقافة: مصر نجحت للمرة الأولى في تأسيس شركة قابضة للسينما

شقيق علاء ولي الدين: رفض من معهد الفنون المسرحية.. ونور الدمرداش شغله

عميد الفنون المسرحية: خريج المعهد في متاهة والحالة العامة «مش قد كده»
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.