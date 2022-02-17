التعليم: «تدريس ما تبقى من مناهج الترم الأول للصف الرابع الابتدائي»

استقرت المديريات التعليمية بمختلف المحافظات على بدء الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي، بتدريس ما تبقى من مناهج الترم الأول، مع عدم حذف أي درس باعتبار أن المناهج تكاملية ومكملة لبعضها.

14 درساً لم يدرسها الطالب في الترم الأول

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنّ منهجي العلوم والرياضيات فقط، سيضمان 14 درسا لم يدرسهم الطلاب في الترم الأول، على أن تبدأ دراستهم في الترم الثاني.

ولفت إلى أن الطلاب بعد عودتهم للمدرسة بعد غدٍ السبت 19 فبراير، سيبدأون دراسة منهج الترم الأول بمادتي العلوم والرياضيات لحين إنهاء الدروس الباقية وبعدها منهج الترم الثاني.

لم تُحذف أي دروس من منهج رابعة ابتدائي

وأكد المصدر أنه من الصعب حذف دروس من منهج الصف الرابع الابتدائي لأن المنهج مرتبط ببعضه، والفصل الدراسي الثاني مكمل للأول، وإذا سقط أي درس سيؤثر على الطالب نفسه، وهذا لمصلحة الطالب.

وبالنسبة لنتيجة الصف الرابع الابتدائي، قال المصدر، إنه من المقرر تسليم تلاميذ رابعة ابتدائي شهادة الفصل الدراسي الأول 2022، في أول يوم دراسة بالتيرم الثاني، بالألوان طبقاً للقرار الوزاري بنظام التقييم الجديد.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية التقييمات بالألوان كالتالي:

اللون الأزرق (ممتاز)، وذلك للطلاب الحاصلين على درجات من 85 إلى 100، أي أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

- اللون الأخضر (جيد جدا): ويشير إلى أن الطالب الحاصل على درجات من 65 لأقل من 85، امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

- اللون الأصفر (جيد)، ويشير إلى أن الطلاب الحاصلين على «من 50 لأقل من 65»، في حاجة إلى بعض الدعم.

- اللون الأحمر (ضعيف)، ويعبر عن الطالب الحاصل على درجات من 1 لأقل من 50، ويوضح أنه يتقن هذه المعارف والمهارات، ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم.