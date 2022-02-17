توجيه عاجل من «التعليم» للمديريات: لا خصومات من رواتب المعلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً عاجلاً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، رداً على كتاب نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب المتضمن طلب النقابة بخصم 1% من المرتب الأساسي من أعضاء النقابة لمدة عام اعتباراً من يوليو 2021.

التعليم لـ«المديريات»: لا يجوز خصم الـ1% من رواتب المعلمين للنقابة

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات التعليمية، بأنه تم بحث موضوع خصم 1% من مرتبات المعلمين وانتهى الرأي بعدم جواز خصم أي مبلغ لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية بخلاف ما يتم خصمه حاليا إلا بموجب قانون، والرجوع مسبقاً للوزارة في حال ورود خطابات في هذا الشأن من النقابة العام للمهن التعليمية.

وكانت نقابة المهن التعليمية، عقدت جمعية عمومية طارئة لمناقشة أزمة صندوق معاشات النقابة وقررت خصم نسبة 1% من المرتب الأساسي من كل أعضاء نقابة المهن التعليمية العاملين، طبقاً لنص المادة 9 من القانون 79 لسنة 1969 ونص المادة 72 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 1999.

النقابة: خصم 1% لحل أزمة صندوق معاشات النقابة

وطالبت نقابة المهن التعليمية، من جميع مديري المديريات التعليمية، أنه يتم تنفيذ قرار الخصم اعتباراً من يوليو 2021 ولمدة عام واحد، وذلك بصفة مؤقته ولحين تعديل قانون نقابة المهن التعليمية.

وأكدت النقابة، على أن هذا القرار من أجل خدمة قضايا التعليم ورعاية شؤون المعلمين وتيسير الحياة الكريمة للمعلم، وإيماناً من النقابة العامة بمسؤوليتها تجاه أعضائها المعلمين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية والعمل المتواصل على الارتقاء بالخدمات النقابية.