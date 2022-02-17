أستاذ قانون جنائي يوضح عقوبة الترويج للمثلية بعد فيلم «بشتاقلك ساعات»

أثار فيلم «بشتقلك ساعات» جدلًا واسعًا في الشارع المصري، ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لأن أحداثه تدور حول قضية الشذوذ الجنسي، ويصدرها بشكل كبير، وكان هذا سببًا كافيًا لإثارة غضب واضح بين الجمهور، خاصة أن مخرج الفيلم مصري الجنسية، وهذا ما جعل البعض يظن أن المخرج قصد مصر بالتحديد في هذا الفيلم.

بعد فيلم بشتاقلك ساعات: الحماية الجنائية للذوق العام

وزادت التساؤلات حول ما إن كان هناك أي عقوبات قانونية يمكن أن تطبق ضد فيلم «بشتاقلك ساعات»، وقال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القانون المصري اهتم بمثل هذه القضايا، فجاء في المادة رقم 25 من قانون الحماية الرقمية أن كل من يروج أو ينشر أفكار وأعمال خادشة للحياء العام ولقيم المجتمع، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، موضحًا: «هذه العقوبة أقرها القانون المصري من أجل الحفاظ على قيم المجتمع، وهي تسمى حماية جنائية للذوق العام».

عقوبات مشددة للتعدي على القيم

وأكد السعداوي أن مكتب النائب العام يعمل على رصد كل هذه القضايا التي تشابه فيلم «بشتاقلك ساعات»، موضحًا أن انتشار هذه الأعمال هو نوع من الترويج لأفكار تتناقض مع القيم الدينية والمجتمعية في مصر والوطن العربي، و«كل الأعمال التي تروج لأشياء تخدش الحياء العام مثل إثارة الغرائز أو المثلية الجنسية وغيرها».

وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إلى أن عقوبة الأفعال التي تخدش الآداب العامة والقيم المجتمعية جرى تشديدها بداية من عام 2011، وأصبحت عقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد تصل إلى المؤبد، أما هتك العرض ولكن دون استخدام التهديد تصل عقوبتها إلى الحبس 15 سنة، وكذلك التحرش تصل عقوبته إلى الحبس 15 سنة.