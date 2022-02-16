قبل «بشتقلك ساعات».. 4 أفلام أثارت الجدل بفكرة المثلية الجنسية

أثار فيلم «بشتقلك ساعات» جدلًا واسعًا وحصد العديد من الانتقادات خلال الساعات الماضية، بعد عرضه في مهرجان «برلين»، إذ يناقش الفيلم قضية «الشذوذ الجنسي»، التي يرفضها المجتمع المصري.

ولم يكن فيلم «بشتقلك ساعات» الأول الذي ناقش فكرة الشذوذ الجنسي، وحصد مثل تلك الانتقادات، وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأفلام التي تناولت تلك القضية المسببة للجدل.

- فيلم «أصحاب ولا أعز»

حصد فيلم «أصحاب ولا أعز» ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، منذ بداية عرضه عبر منصة «نتفيلكس» الإلكترونية، بسبب مناقشته لفكرة الخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي، وهذا ما وجده عدد كبير من الجمهور منافيا لقيم المجتمع، والفيلم بطولة منى ذكي، إياد نصار، نادين لبكي، جورج خباز، إنتاج محمد حفظي.

- فيلم «عمارة يعقوبيان»

ناقش فيلم «عمارة يعقوبيان» فكرة المثلية الجنسية عام 2006، إذ دارت أحداث الفيلم حول حول بعض قضايا الفساد في المجتمع ومن بينهما قضية الشذوذ الجنسي، الذي جسده الفنان خالد الصاوي، حيث كان يقيم علاقة مع شخص آخر، وجسد دوره الفنان باسم سمرة، والفيلم من بطولة عادل إمام، خالد صالح، نور الشريف، سمية الخشاب، وغيرهم من الفنانين.

- فيلم «كشف المستور»

كما ظهرت قضية الشذوذ الجنسي ضمن أحداث فيلم «كشف المستور» من خلال أحد المشاهد الذي يجمع بين نجوى فؤاد مع نبيلة عبيد وهما على علاقة سويًا، والعمل من بطولة يوسف شعبان، نبيلة عبيد، تأليف وحيد حامد، ومن إخراج عاطف الطيب، وذلك عام 1994.

- فيلم «أسرار عائلية»

بينما سلط فيلم «أسرار عائلية» الضوء على المشاكل التي تواجه مثلي الجنسية، ونظرة المجتمع لهم، وهو من بطولة محمد مهران، بسنت شوقي، سلوى محمد علي، ومن إخراج هاني فوزي، إنتاج عام 2013.