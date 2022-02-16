تجديد حبس قاتل صديقه بسبب 350 جنيهاً في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، بتجديد حبس المتهم بقتل صديقه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تمثيله للجريمة كاملة، واعترافه بقتله داخل إحدى المزارع التابعة لقرية «أبو عطوة»، بدائرة مركز الإسماعيلية.

وقال المتهم، خلال تمثيل الجريمة، إن خلافاً وقع بينه وبين المجني عليه، على مبلغ مالي يقارب 350 جنيهاً، تسبب في حدوث مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بتوجيه عدة طعنات إلى صديقه، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، وتركه غارقاً في دمائه.

نقل المجني عليه للمستشفى

وقال شهود عيان من أبناء منطقة «الزغابة»، التابعة لقرية ابوعطوة في مركز ومدينة الإسماعيلية، إن أحد الأشخاص عثر على المجني عليه «محمود عبد الكريم»، 25 سنة، مصاباً بطعنات نافذة في أنحاء الجسم، وملقى أسفل شجرة مانجو.

وتابع الشاهد أنه تم الاتصال بالإسعاف على الفور، حيث كان المجني عليه مازال على قيد الحياة، وبالفعل تم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته، بعد 5 ساعات تقريباً من حدوث الواقعة.

القبض على المتهم

وشكلت المباحث الجنائية، برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، فريق بحث لكشف هوية مرتكب الواقعة وضبطه.

وتمكن فريق البحث، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونيه مصطفى العدوي، وملهم البلتاجي، وسيد نصر الله، من القبض على المتهم، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وأفاد الشهود بأن الخلاف الذي وقع بين المتهم والمجني عليه كان بسبب بيع المواد المخدرة، مشيرين إلى أن المجني عليه سبق اتهامه في قضايا حيازة مواد مخدرة وقضايا أخرى.

التصريح بدفن الجثمان

واصطحب فريق من المباحث الجنائية المتهم لتمثيل الجريمة، في نفس المزرعة، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتسليم جثمان المجني عليه لذويه لدفنه عقب انتهاء الطبيب الشرعي من معاينته وكتابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.