تفاصيل مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق بالإسماعيلية.. الدفاية السبب

نشر «جاسر الكرسلي»، والد الأطفال المتوفين في حريق الإسماعيلية، صوراً لأطفاله الثلاثة على صفحته بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، ناعياً إياهم، وداعياً المواطنين للدعاء لأطفاله وله بالصبر.

وكتب «الكرسلي»، على صفحته، أنه تم تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير في مقابر «الفردوس» بالإسماعيلية، وإقامة العزاء في إحدى دور المناسبات بمنطقة «المحطة الجديدة»، في نطاق حي أول الإسماعيلية.

التصريح بدفن جثث 3 أطفال

وصرحت جهات التحقيق، في وقت سابق، بدفن جثامين الأطفال الثلاثة، بعد معاينة الطبيب الشرعي لهم، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

كما انتدبت جهات التحقيق فريقاً من المعمل الجنائي، لفحص المنزل ومعرفة سبب الحريق، فيما طالبت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.

أسماء المتوفين

وتسبب الحادث في وفاة ثلاثة أطفال هم: «نوح جاسر السيد»، 3 سنوات، و«فهد جاسر السيد»، 4 سنوات، و«آسر جاسر السيد»، 6 شهور، فيما أصيبت «حنان محمد مصطفى»، 28 سنة، مقيمة بحي «السلام»، باختناق ورفضت النقل إلى المستشفى، كما أصيب أحد المواطنين، يُدعى «محمود جمال علي»، 25 سنة، باختناق أيضاً، أثناء محاولته التدخل لإنقاذ الأطفال وقت الحريق.

وقالت مصادر طبية إن الحريق تسبب في اختناق الأطفال، مما قلل من نسبة الأكسجين في الغرفة، مما أدى إلى وفاتهم خلال لحظات، ولم يتمكن رجال الإسعاف، الذين هرعوا إلى المكان، من إنقاذهم.

الدفاية سبب الحريق

وأفادت المعاينة الأولية لموقع الحادث أن الحريق شب في غرفة الأطفال، بسبب الدفاية الكهربائية، مما أدى إلى اشتعال النيران في محتويات الغرفة، وانتقلت إلى باقي أجزاء المنزل.

وأكد «صلاح عبد الكريم»، شاهد عيان وأحد الجيران، أن لأهالي فوجئوا بخروج دخان كثيف من شقة سكنية بالدور الخامس في شارع «العشريني»، مشيراً إلى أن أحد الشبان، من جيران الضحايا، حاول اقتحام الشقة لمساعدة الأطفال في الخروج من الحريق، إلا أنه أصيب بحالة اختناق.