حظك اليوم برج العقرب الخميس 17-2-2022 مهنيا وعاطفيا

«العقرب» هو البرج الثامن من الأبراج في دائرة الاثنى عشر برجًا، التي تسمي قوس الشمس، وهناك أسطورة شهيرة حول ظهور البرج في جنوب السماء، إذ تقول القصة، إنه كان هناك عقرب ضخم وكان البشر يعتقدون أنه لئيما وخبيثا، وكانوا يحاولون إيذاءه، وبادلهم العقرب بالمثل، لكن بعد الفترة أراد أن يعيش في سلام، لكن قام صياد بعمل خدعة حتى قتل العقرب ومات هو أيضا، وقامت الآلهة برفع الصياد والعقرب ولكن كلا منهم في جهة حتى لا يتقابلا.

صفات مواليد برج العقرب

يعتبر مواليد برج العقرب من الشخصيات المرنة التي يمكنها التعامل مع الثقافات المختلفة، مما يجعلهم قادرين على اكتساب محبة الآخرين، كما أنهم مخلصين ويرفضون الكذب والخداع، لكن إذا شعروا بوجود أي مشاكل أو محاولة لايذائه، فإنه يتحول، ولا يتوقف حتى ينتقم ويأخذ حقه.

وللباحثين عن أخبار الفلك وحركة الشمس والقمر، لمواليد برج العقرب يستعرض موقع جريدة الوطن، في إطار الخدمات التي يقدمها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

وبحسب توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب، تقول عبير فؤاد القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك، وقد تعيش أجواء احتفالية تمنحك شعورا بالسعادة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

بينما على المستوى العاطفي، يكون رغم الضغوط والخلافات، تستطيع اليوم أن تصلح علاقات.. استفد من الوقت الراهن.

مشاهير العقرب

ومن مشاهير برج العقرب: الممثلة انتصار الشراح، طارق لطفي، صلاح السعدني، محمد فراج، الأمير تشارلز، منى عبد الغني، أحمد فهمي، أمينة خليل، محمد حماقي، تامر هجر، أسيل عمران، طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر، الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر، الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر، الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر، الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر، الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.