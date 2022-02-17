للحفاظ علي المظهر الحضاري.. تطوير مناطق العمارات في الرحاب

حفاظا على المظهر الحضاري لمدينة الرحاب واتساقا مع إيمان مجموعة طلعت مصطفي بأهمية أعمال الصيانة الدورية وتجديد واجهات المباني للحفاظ علي القيمة الاقتصادية والجمالية للمنتج العقاري، أعلن جهاز مدينة الرحاب عن بدء مرحلة جديدة من أعمال تطوير العمارات السكنية في المدينة والتي تستهدف المنطقة السادسة من المرحلة الثالثة عمارات الرحاب 1، من المجموعة 52 حتي المجموعة 65، وتشمل طلاء واجهات نحو 132 مبني وتنفيذ اعمال الصيانة الداخلية.

وكانت مجموعة طلعت مصطفي قد أطلقت مشروع شامل قبل عدة سنوات لرفع كفاءة المناطق السكنية بالمدينة حافظا علي النسق الجمالي، وانتهت حتي الان من رفع كفاءة نحو 600 عمارة بمنطقة الرحاب 2 بتكلفة تصل الي 170 مليون جنيه، تحملتها الشركة منفردة دون أي أعباء علي الساكنين.

ويعد الاهتمام الدوري بصيانة العقارات أحد العناصر المهمة للحفاظ علي القيمة الاقتصادية للعقار وضمان سهولة بيعه او تأجيره مستقبلا، ولكن يعاني السوق المصري من غياب تلك الثقافة، الا ان مجموعة طلعت مصطفي من الشركات القليلة في السوق المصري التي تحرص علي إتمام اعمال الصيانة بمشروعاتها بشكل دوري، ما يعود بالمنفعة علي ملاك الوحدات ويضاعف من ارباحهم سواء عند إعادة البيع او التأجير، لذلك دائما ما تتصدر مشروعات " طلعت مصطفي" قائمة راغبي الاستثمار او السكن.

وساهمت أعمال تطوير المستمرة لـ "الرحاب" في الحفاظ علي قيمتها الاقتصادية كواحدة من ابرز المجتمعات العمرانية المتكاملة، وتضاعفت أسعار الوحدات السكنية مع الاقبال الشديد علي السكن في المدنية، لترتقع قيمة المتر مربع من 800 جنيه عند إطلاق المشروع قبل 23 عاما، لتصل الي 25 ألف جنيه في الوقت الحالي.

ولا تقتصر جهود المجموعة لتطوير المدينة على العمارات فقط، بل قامت مؤخرا بتنفيـذ أعمال توسعة ورفع كفاءة كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتحقيق مزيدا من السيولة المرورية بكافة أنحاء المدينة، وكما تم تعديل شبكة الإنارة بالكامل في جميع شوارع الرحاب بإضاءات " الليد" الموفرة للطاقة، بإجمالي 8 آلاف كشاف، و تتميز بأنوار ذهبية اللون ذات شكل جمالي ُصنعت بمواصفات خاصة بما يتناسب مع الطابع المعماري للرحاب.

ومؤخرا تم تركيب أكثر من 3 الاف كاميرا مراقبة مرتبطة بتطبيقات ذكية لضمان اعلي معدلات الأمان والحماية، وذلك ضمن جهود مجموعة طلعت مصطفي المستمرة لإدخال أحدث التقنيات الذكية في "الرحاب" و "مدينتي" لإدارة المرافق وأعمال التشغيل بكفاءة وجودة عالية بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة القاطنين كي تواكب أحدث التطورات العالمية، وأيضا بما يتفق مع المفهوم التنمية العمرانية المستدامة.