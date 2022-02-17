الحبس عام لتاجر أسماك لاتهامه بابتزاز سيدة: «هددها بنشر صورها عارية»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وأمير جورجي المطيعي، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، حضوريا بمعاقبة تاجر أسماك، يقيم بمنطقة قسم ثان كفر الشيخ، بالحبس مع الشغل لمدة عام، عما أسند إليه باستيلاءه على صور عارية خاصة لسيدة، وتهديده إياها بنشرها ما لم يحصل على مقابل مالي، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم في أحداث القضية رقم 4696 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3637 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وترجع وقائع القضية لشهر إبريل 2021، حيث طلب المتهم في الواقعة «أحمد. ص. خ»، تاجر أسماك، ويقيم بمنطقة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، من المجني عليها السماح منها باتصال شبكة «واي فاي» من هاتفها إلى هاتفه، وبعد موافقتها اخترق تطبيق المحادثات «ماسنجر»، الخاص بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتحصل منها بدون رضاها على صور خاصة بها «عارية الجسد».

المتهم أوهم الضحية أنه يريد «واي فاي» من هاتفها واخترق الماسنجر

وأكدت أوراق القضية، على أن المتهم أنشأ حسابا وهميا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم «أبو البراء المصري»، بغرض التواصل معها بشأن تنفيذ مخططه بابتزازها، كما فوجئت المجني عليها بمراسلات عبر تطبيق المحادثات «ماسنجر»، من خلال الحساب الوهمي المذكور تضمنت صورها الخاصة، وجميعها «عارية الجسد»، وطلب منها مبلغ 500 ألف جنيه مقابل عدم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي.

كما تضمنت أوراق القضية شهادة أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، بأن تحرياته السرية أثبتت صحة الواقعة، وفق ما جرى سرده.

التحقيقات أثبتت أن الحساب خاص بالمتهم وحصل على الصور دون إذنها

وأوضح الشاهد أن المتهم هو صاحب الحساب «أبو البراء المصري» المستخدم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما أنه اخترق هاتفها، وتحصل منها دون رغبتها على صورها العارية، كما تبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أجرى محادثات من خلال الحساب الوهمي مع المجني عليها طلب منها مبلغ نصف مليون جنيه مقابل عدم نشر صورها العارية، بينما أجرى محادثات أخرى مع شقيقتها طلب منها سرعة تجهيز المبلغ من أجل ذلك الغرض.