بشرة خير.. تسهيلات لتسجيل «الإرث» ضمن تعديلات قانون الشهر العقاري

يعد مشروع قانون الشهر العقاري، الذي وافق مجلس النواب عليه خلال جلساته العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، حيث يتضمن القانون مجموعة من المزايا التي يقدمها للمواطن المصري، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين لتسجيل العقارات والحفاظ على الثروة العقارية المصرية، ومن المزايا العديدة التي يقدمها القانون حل أزمة الميراث فيما يخص الأوراق، وتوضحه «الوطن» في التقرير التالي.

تسجيل شهر الإرث

وأوضح مشروع قانون الشهر العقاري في المادة 48، أنه يتم تقديم الطلب الخاص بشهر حق الإرث لمأمورية الشهر العقاري، والتي تقع في دائرة العقار، ويكون طلب شهر الإرث موقعا من الوارث الذي قدم طلب الشهر، أو من ينوب عنه، وأن يشتمل الطلب على بيانات المورث وورثته، وكل البيانات والمستندات، حيث قلص القانون المستندات المطلوبة لشهر الإرث.

أوراق شهر الإرث

وبينت المادة 49 من مشروع قانون الشهر العقاري، والذي وافق عليه مجلس النواب، أنه يتطلب لشهر الإرث توفر الأوراق التالية: «الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث، وسند ملكية المورث».

تعديلات قانون الشهر العقاري

من جانبه أكد النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أهم مزايا تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة أنه يساعد على تسجيل العقار في مدة أقصاها 37 يوما، وذلك بعد أن كان التسجيل يستغرق سنتين وثلاث سنوات، وهو ما يساعد على الحفاظ على الثروة العقارية المصرية، حيث تمتلك مصر ثروة عقارية كبرى.

قانون الشهر العقاري الجديد

وأوضع أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدية تضمنت تسهيل الأوراق المطلوبة للتسجيل، بحيث يكون تقديم أي مستند رسمي، كافيا لإتمام عملية التسجيل، وهو ما يجعل القانون الجديد فريد من نوعه ويخدم مصلحة المواطن المصري.