«النبراوي»: لجنة انتخابات المهندسين تمارس أداءا منضبطا دون انحياز

تقدم المهندس طارق النبراوي، المرشح على منصب نقيب المهندسين، نقيب المهندسين السابق، بالشكر لأعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، على أدائهم المنضبط منذ بدء إجراءات الانتخابات دون انحياز إلى أي طرف.

إجراءات نزيهة للترشح والدعاية

وأضاف «النبرواي» في بيان له: «أعمال الترشح وتقديم الأوراق وقواعد الدعاية الانتخابية تمت بشكل جيد وهذا أمر نرحب به ونثمنه، وإن شاء الله سوف يضمن أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، سير العملية الانتخابية بنزاهة ويصونون إرادة الجمعية العمومية».

وأوضح المرشح لمنصب نقيب الصحفيين قائلا: «لوحظ في الأيام الأخيرة، تحيز بعض الشركات الحكومية وشركات القطاع العام، لصالح بعض المرشحين أو قائمة بعينها، ويجب على الجهات الرقابية أداء دورها في هذا الملف».

وتوجه «النبراوي» برسالة لرئيس الوزراء، مؤكدا أنه شخصية عظيمة وله قبول عند الشعب، بجانب حكمته المعهودة، وطالبه باتخذ القرار المناسب في هذا الأمر.

التفرغ للعمل النقابي

وأكمل نقيب المهندسين السابق: «المهندس الذي يتبوأ منصبا قياديا في الشركات الحكومية ويرغب في أداء دور نقابي، يجب أن يتفرغ من عمله، أسوة بما يتم في مجلسى النواب والشيوخ، ضمانا للنزاهه والقيام بالدور والمسئولية النقابية، بسبب كثرة المهام والأعباء في النقابة التي يجاوز عدد أعضائها 800 ألف».

وشدد «النبراوي» على أنه لا يمكن القبول، بدخول شخصيات مسئولية في الشركات الحكومية إلى النقابة بدعم من شركاتهم، وبعد ذلك لا يتفرغون لأداء مهامهم الجسيمة، فهذا الأمر يسبب خللا في الأداء النقابي، وعلى السيد رئيس الوزراء أن يتدخل بحسم في هذا الملف.