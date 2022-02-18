حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18-02-2022 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم للأبراج المختلفة من أكثر الأشياء التي يهتم محبو علم الفلك بالبحث عنها بشكل يومي، خاصةً هؤلاء الذين تنتابهم مخاوف من حدوث أمور سيئة في يومهم، ما يجعلهم يلجؤون إلى البحث عن الحظ اليومي الخاص بهم لتوقع ما سيحدث لاتخاذ الحذر الكافي من المشكلات المنتظرة، ويفعل هذا بشكل يومي أصحاب الـ 12 برجا التي تنقسم إلى 4 أقسام مختلفة وهي «ترابية، مائية، هوائية، نارية».

وسعيا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء ويهتمون بمطالعته بشكل يومي، تستعرض من خلال هذا التقرير حظك اليوم الجمعة الموافق 18 فبراير للأبراج المختلفة، مثل برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 18-2-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن تشعر بتأثير ملموس اليوم على حياتك المهنية، فقد تشعر أن الحظ يبتسم لك.

حظك اليوم برج الحمل 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم يا مولود برج الحمل بالكثير من الراحة والهدوء، وقد ينعكس الوضع النفسي على مجرى العلاقة مع شريك الحياه.

حظك اليوم برج الثور 18-2-2022 على الصعيد المهني

اتخذ الحذر الكافي عند اتخاذ القرارات التي تتحكم في مصيرك المهني، ولا تتسرع في اتخاذ تلك القرارات.

حظك اليوم برج الثور 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن أن تشعر بطاقة سلبية تجذبك نحو الفوضى في العلاقة، وقد تشعر بطاقة كبيرة من الغضب.. فاتخذ حذرك عند التعامل مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-2-2022 على الصعيد المهني

تواجد الشمس في برج يعطيك المزيد من الطاقة لإنجاز مهام عملك بشكل جيد، كما يشير برج إلى حصولك على نصيب من الحظ الوفير.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن أن تجد شريك حياتك المناسب لك اليوم، فضلا عن إمكانية سماع أخبار جيدة وسعيدة، وتظهر بشكل جذاب واستثنائي أمام شريك حياتك.

حظك اليوم برج السرطان 18-2-2022 على الصعيد المهني

قد تجد صعوبة كبيرة في إنجاز المهام المسندة عليك، وقد يكون ذلك بسبب وجود الكثير من العراقيل التي تعيق ذلك، الامر الذي يجعلك تتأخر عن السير في الطريق الذي ترغب به.

حظك اليوم برج السرطان 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

أجواء نم الغموض تسود على برجك اليوم، ما يؤدي إلى حدوث سوء تفاهم كبير مع الأشخاص المقربين، لذلك يجب التأني واختيار الكلمات المناسبة.

حظك اليوم برج الأسد 18-2-2022 على الصعيد المهني

الحظ في برجك اليوم يمنحك الفرصة لتوقيع عقود جديدة في العمل، ما يؤثر على الظروف المادية الخاصة بك، ويجعلك تحصل على المزيد من الأموال.

حظك اليوم برج الأسد 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

قد يكون لديك طلة رومانسية تجذب الطرف الآخر لك، وتجعلك تعيش يوم مليء بالعواطف.

حظك اليوم برج العذراء 18-2-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بعد الاطمئنان تجاه الكثير من الأعمال التي تقبل عليها، ما يجعلك تتردد كثيرا لاتخاذ القرار.

حظك اليوم برج العذراء 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بالكثير من التوتر في علاقتك العاطفية مع شريك حياتك، ويعود ذلك إلى الشعور ببرود في مشاعر الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 18-2-2022 على الصعيد المهني

حرصك على العمل بجد واجتهاد كبير خلال تلك الفترة، يفتح أمامك الكثير من الأبواب والتي تنجح في إيصالك إلى المناصب التي تسعى لها.

حظك اليوم برج الميزان 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

لا تراهن على علاقتك العاطفية اليوم، وتجنب الأحداث التي تجعلك تفقد الكثير من المشاعر في تلك العلاقة.

حظك اليوم برج العقرب 18-2-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بأنك متألق ولديك جاذبية، تجعل الأشخاص المحيطين بك يتقربون إليك، الأمر الذي يؤثر على ربح المزيد من الأموال الخاصة بك.

حظك اليوم برج العقرب 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

يمنحك برجك اليوم المزيد من السحر والجاذبية، ما يسهل عليك خوض تجارب عاطفية جديدة، كما أنك على موعد مع لقاء الحبيب المنشود.

حظك اليوم برج القوس 18-2-2022 على الصعيد المهني

عليك يا مولود برج القوس اتخاذ الحذر الكامل عند اتخاذ القرارات الهامة، وذلك نظرا لتواجد كواكب كثيرة في وضع معاكس لبرجك.

حظك اليوم برج القوس 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالمزيد من السعتدة في علاقتك العاطفية مع شريك حياتك، فالحب يجعل الحياة تبتسم لك، كما تمر بفترة عاطفية مميزة.

حظك اليوم برج الجدي 18-2-2022 على الصعيد المهني

يمنحك برجك اليوم فرصة الشعور بالمزيد من الطاقة الإيجابية، الأمر الذي يؤدي إلى التقدم بخطوات ثابتة للأمام في الحياة المهنية، كما يكون هناك فرص كثيرة يجب اغتنماها.

حظك اليوم برج الجدي 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب تصعيب الأمور الخاصة بعلاقتك العاطفية، واحرص على أن تكون العلاقة خالية من الأزمات والمشكلات.

حظك اليوم برج الدلو 18-2-2022 على الصعيد المهني

قد تتحسن الأمور الخاصة بك في حياتك المهنية، وقد تشعر بالمزيد من النشاط الذي يساعدك على إنجاز مهامك ومسئولياتك.

حظك اليوم برج الدلو 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

هناك الكثير من المفاجآت السعيدة في انتظارك، كما أنك قد تتلقى الكثير من الحب والإعجاب.

حظك اليوم برج الحوت 18-2-2022 على الصعيد المهني

احرص على الانتباه لسلامتك وانتبه لقراراتك وتأني بها، فمن الممكن أن تصطدم بالكثير من العوائق.

حظك اليوم برج الحوت 18-2-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالمزيد من التوتر في علاقتك العاطفية مع شريك حياتك، ما يجعله يطالبك بالكثير من التبريرات حول مجريات الأمور.