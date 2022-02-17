حالة الطقس غدا الجمعة 18-2-2022.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وسيول

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، حالة من عدم الاستقرار، في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتصل الحرارة العظمى إلى 17 درجة على بعض مدن الجمهورية.

رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم الخميس، أن هناك نشاطا للرياح في طقس غد الجمعة، لافتة إلى أنها رياح مثيرة للرمال والأتربة، مع زيادة فرص سقوط الأمطار على كل من: جنوب محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبري، السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، وقد تكون أمطار رعدية أحيانا، وتصل إلى حد السيول في جنوب سيناء، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا الجمعة

كشفت الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، يوم غد الجمعة:

القاهرة 19- 11

الإسكندرية 18- 10

وادي النطرون 19- 10

طنطا 19- 10

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 19- 10

مطروح 18- 11

السلوم 17- 11

سيوة 19- 09

بورسعيد 19- 12

دمياط 18- 10

الزقازيق 20- 11

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 09

السويس 20- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 20- 11

نخل 17-08

نويبع 22-15

طابا 21- 14

كاترين 16- 03

الطور 20-10

شرم الشيخ 25-16

الغردقة 24- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 20- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-07

أسيوط 19- 07

سوهاج 21 -08

قنا 22- 09

الأقصر 23- 09

أسوان 25- 10

إدفو 25-11

أبو سمبل 24-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12