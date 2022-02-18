حظك اليوم مولود برج الأسد الجمعة 18-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتعاش مادي

مولود برج الأسد لديه الكثير من السمات التي تؤهله للمناصب القيادية، فطبيعته النارية الصارخة تجعل منه شخصية قوية بشكل كبير، قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة، كما أنه دائما يسعى إلى لفت الأنظار، كما أنه له جاذبية خاصة به، كما أنه لديه شخصية مبدعة، ويتمتع بحس المسؤولية وقدرته على القيادة، سواء كان ذلك في حياته الشخصية أو العملية، كما أنه إنسان طموح، وهذا ما يجعله يسعى دون كلل للوصول للمناصب القيادية، كما أنه سريع البديهة، يستطيع أن يتصرف بشكل سليم في وقت قصير عند التعرض للمواقف المفاجأة.

وبالنسبة لسلبيات برج الأسد، فتتمثل في حبه للسيطرة على الأشخاص المحيطين به، كما أنه لا يقبل آراء الآخرين في شخصيته، ولا يعطي لهم الفرصة في انتقاد أي من أفعاله، كما أنه عنيد، لديه الكثير من الكبرياء، ويحرص دائما على مطالعة الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

من الممكن أن يكون لديك المزيد من الفرص لتوقيع عقود جديدة في عملك اليوم، الأمر الذي يجعلك تشعر بانتعاش مادي وتجني الكثير من الأموال.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد يكون لديك طلة رومانسية تجذب الطرف الآخر لك، وتجعلك تعيش يوم مليئ بالعواطف.

مشاهير برج الأسد

وهناك الكثير من مشاهير برج الأسد الذين حظوا بنصيب كبير من الشهرة نتيجة لتفانيهم في العمل، ومن ابرزهم جون كندي وأحمد عز، ونابليون بونابرت وماي ويست.