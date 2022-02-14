حظك اليوم برج الأسد الاثنين 14-02-2022 مهنيا وعاطفيا

من سلبيات أصحاب برج الأسد الأنانية، فهو يحب السيطرة، وأن تكون كلمته مسموعة ولا أحد يناقشه فيها، كما يسعى للحصول على مركز القيادة لممارسة هذه الصفة فيه على من يقعون تحته، كما يصل ما يمارسونه من أفعال إلى وصفهم بالغطرسة، كما لا يسمح بتدخل أحد في حياته حتى لو كان في حاجة إلى ذلك، ويقع بالعديد من المشكلات التي تودي به، فيفضل أن يتصرف وحيدا ويقع في المشاكل والأزمات، وألا يتدخل أحد في حياته وقراراته، ولا يمكن أن يعترف بأخطائه فيعرف عنه العناد الشديد وعدم المرونة أحيانا، والكسل من صفاته المعروفة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يخبرك الوضع الفلكي أن اليوم يكون جيدا بالنسبة لك على المستوى المهني، فوجود القمر في برجك يمنحك كاريزما تستغلها لتحقق نجاحا مستحقا وانتظرته كثيرا.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على المستوى المهني، يقول لك أن تستعد للتعاون مع الجميع والمحيطين اليوم، وتكسب الجميع، كما أن عطاؤك اليوم لا ينتهي.

صفات عامة ببرج الأسد

مولود برج الأسد شخض لافت للانتباه، ويحب الأضواء كثيرا، وينجح بالفعل في لفت الأنظار إليه بشخصيته وملابسه وألوانه الصارخة، كما أنه منسقا في ملابسه ويمتاز بشياكته كثيرا، ويتمتع بجاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، وهو مبدع، ورومانسي وعاطفي، وصاحب شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم،، كما يتمتّع بقدر كبير من المسئولية وييستطيع إنجاز جميع المهام التي توكل إليه، كما ويمتاز بالشهامة والأخلاق العالية.

الحب في حياة برج الأسد

يقدس مواليد برج الأسد الحب ويشعونه رقم واحد في حياتهم الشخصيةـ فلا يستغنون عن الحب وعيش قصة حب ولا يفقدون الأمل أبدا في إيجاد الشريك المناسب لهم مهما مروا بالعديد من الخيبات والانكسارات، وإذا وقع في الحب يظهر حبّه علنا ولا يخجل من إعلانه، يؤمن بالحب المثالي والخالد، كما أنه مخلصا لمحبوبته كثيرا ووفي ولا يخون أبدا، ويعرف عنه أنه كريم ومخلص لمحبوبته، ويحب أن يشعر بالسيطرة على علاقتهما معا.