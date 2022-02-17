إصابة أب وبناته الـ4 في انقلاب سيارة على زراعي إسكندرية بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «تمناية» على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، أمام قرية «البيضا»، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن البحيرة بنقل 5 مصابين لمستشفى دمنهور

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 5 أشخاص مصابين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة «تمناية»، على طريق مصر اسكندرية الزراعي، بنطاق مركز كفر الدوار، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة «تمناية».. الأب و4 بنات

أسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد سعيد سلام»، 40 سنة، مقيم بمركز كفر الدوار، باشتباه ما بعد الاتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم، وأطفاله الأربعة «منه الله محمد سعيد»، 6 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الاتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم، و«بسملة محمد سعيد»، 4 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الاتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«رحمة محمد محمد سعيد»، 4 سنوات، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«إيمان محمد سعيد»، 7 سنوات، مصابه باشتباه ما بعد الاتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم.

إخطار النيابة للتحقيق واستكمال الإجراءات ورفع أثار الحادث

جري نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الفحوصات الطبية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم رفع أثار الحادث.