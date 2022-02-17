تعرف على أكثر المناطق تأثرا بالأمطار غدا.. وأقل المدن في درجات الحرارة

استقرار وتقلبات في الأحوال الجوية تشهدها البلاد غدًا، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، إذ تشهد بعض المناطق سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتصل إلى حد السيول في بعض الأماكن وفق ما أعلن خبراء الهيئة.

وتستعرض الوطن فيما يلي، أكثر المناطق تأثرا بالأمطار وفق ما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أكثر المناطق تأثرا بالأمطار

وتأتي هذه الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وفق ما ذكر خبراء الأرصاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا في بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أكثر المناطق تأثرا بالأمطار

تشهد محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبري، السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، سقوط أمطار غزيرة، وقد تكون أمطار رعدية أحيانًا.

ووفق توقعات خبراء الهيئة فمن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في مدن جنوب سيناء، وتصل إلى حد السيول فيها، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر.

أقل المحافظات في درجات الحرارة غدًا الجمعة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهي كما يلي:

القاهرة 19- 11

الإسكندرية 18- 10

وادي النطرون 19- 10

طنطا 19- 10

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 19- 10

سيوة 19- 09

دمياط 18- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 09

السويس 20- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 20- 11

نخل 17-08

كاترين 16- 03

الطور 20-10

الفيوم 20- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-07

أسيوط 19- 07

سوهاج 21 -08

قنا 22- 09

الأقصر 23- 09

أسوان 25- 10

إدفو 25-11

أبوسمبل 24-11

الوادي الجديد 22- 07