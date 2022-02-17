نجاح جراحة تعديل تقوس داخلي لركبة طفلة بمستشفى تابع للتأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح جراحة استعدال تقوس داخلي لركبة طفلة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمستشفى التضامن، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأوضح بيان الهيئة، أن الطفلة البالغة من العمر 13 عاما، كانت تعاني من آلام بالركبة نتيجة وجود تقوس، فيما تم استعدال التقوس عن طريق تركيب شريحة بجرح محدود، على يد فريق طبي من أمهر أطباء العظام بمستشفى التضامن ببورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتابع البيان أنه الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة للطفلة، ضم كل من الدكتور محمد صلاح، استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى التضامن، والدكتور عاصم الشربيني أخصائي العظام بالمستشفي التضامن، والدكتور أحمد عفيفي، نائب العظام بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور أحمد خميس، استشاري التخدير بمستشفى التضامن بورسعيد.

الرعاية الصحية: إجراء 4000 جراحة بمستشفى التضامن بورسعيد

وأضاف البيان، أن مستشفى التضامن واحدة من ضمن 9 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، تقدم الخدمة الطبية المتميزة لمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، لافتًا إلى أن المستشفى أجرى حوالي 4000 عملية جراحية في كافة التخصصات الطبية، تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وصغرى، وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

سبب تقوس الساقين

ويشار إلى أن مشاكل تقوس الساقين تنتج عن عدم تساوي الأحمال الواقعة على سطح مفصل الركبة، بصورة متساوية إذ يكون وزن المريض متركزًا على جزء محدد من سطح مفصل الركبة دون باقي المفصل، وبمرور الوقت يؤدي ذلك إلى حدوث تلف فى غضاريف سطح المفصل، وفى الغضاريف الهلالية مما يسبب خشونة الركبة التي تُعد من أكثر المضاعفات شيوعًا لتقوس الساقين.