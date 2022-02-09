إشادات بدور سوسن بدر في «رحلة البحث عن علا».. ومنى زكي: «زي السكر»

غازلت الفنانة منى زكي، الفنانة سوسن بدر، بعد نشر الأخيرة صورة من آخر أعمالها مسلسل «رحلة البحث عن علا»، مع الفنانة هند صبري، معبرة عن سعادتها بهذا العمل وفخرها ببطلة العمل.

وأشادت الفنانة سوسن بدر، خلال حسابها على «إنستجرام»، بموهبة هند صبري، وسعادتها بأدائها في مسلسل «رحلة البحث عن علا»، معلقة: «سعيدة وفخورة بنجاح هند أولاً، ونجاح العمل ثانياً.. يارب دايماً ناجحين مع بعض».

وعلقت الفنانة منى زكي، على منشور الفنانة سوسن بدر، على «إنستجرام»، معلقة: «ألف مبروك، تجننوا، وانتي أستاذة والله سكر».

تعليقات أبطال مسلسل «رحلة البحث عن علا»

كما وجهت الفنانة هند صبري رسالة حب لـ الفنانة سوسن بدر، من خلال التعليقات، معلقة: «بحبك قد الدنيا».

وأيضا علقت الفنانة الشابة داليا شوقي، على منشور سوسن بدر: «بموت فيييكي! مفيييش زيك أبداً!!! ».

تهاني نجوم الفن لفريق عمل «رحلة البحث عن علا»

كما تفاعل عدد من نجوم الفن مع منشور سوسن بدر، معبرين عن سعادتهم بمسلسل «رحلة البحث عن علا»، وعن حبهم للفنانة سوسن بدر، مشيدين بموهبة هند صبري، والتعاون مع سوسن بدر.

ومن أبرز النجوم المتفاعلين، الفنانة غادة عبدالرازق، ومروة الأذلي، التي علقت قائلة: «حلو أوي أوي، وسهير فظيعة ولذيذة وحقيقية أوي، تحسها أمي، بجد ألف مبروووك ليكم».

مسلسل «رحلة البحث عن علا»، هو الجزء الثاني من مسلسل «عايزة أتجوز»، الذي عرض على شاشات التليفزيون العربية عام 2010.