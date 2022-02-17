سر وفاة موظف داخل سيارة بالمعادي.. جثة بجوار سيجارة حشيش

كشفت التحقيقات، التي أجراها اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على جثة موظف في حالة تحلل داخل سيارته بمنطقة المعادي، إذ تبين أن المتوفى مقيم رفقة زوجته بمنطقة الشروق، ونشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية، تطور الأمر لمشاجرة، ترك إثرها المنزل بسبب إدمانه للمواد المخدرة.

المتوفى يعمل موظف بشركة

أضافت التحقيقات، أن المتوفى يعمل موظف بشركة في منطقة المعادي، وكان ينوم يوميا داخل سيارته، ومنذ أسبوع حررت زوجته محضر بتغيبه، بعدما انقطع عنه الاتصال، ولم يرد على الهاتف لعدة أيام، وتبين بالكشف الطبي المبدئي، أن الوفاة طبيعية، نتيجة هبوط حادث في الدورة الدموية، ولا وجود لشبهة جنائية في الحادث.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغا بالعثور على جثة داخل سيارة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد. أ» 28 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين أن الجثة في حالة تعفن، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.