العثور على جثة طفل مقطوع الحبل السري في كيس داخل صندوق قمامة بالهرم

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة بشارع زغلول في الهرم، وتوصلت التحريات غلى أن جامع قمامة عثر على الجثة داخل كيس، داخل صندوق القمامة، وتبين أنه مقطوع الحبل السري، وجار إجراء التحريات لضبط المتهم بالتخلص من الجثة، والتوصل لملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

طفل في صندوق قمامة

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد العثور على جثة طفل داخل صندوق قمامة، بشارع زغلول في الهرم، فوجه بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وانتقل رجال المباحث بإشراف العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة طفل حديث الولادة مقطوع الحبل السري.

البحث عن المتهم بالتخلص من الطفل

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن جامع قمامة عثر على كيس يحتوي على جثة الطفل، وتبين أن أحد الأشخاص هبط من سيارة وألقى الكيس الذي يحتوي على الجثة ولاذ بالفرار، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إجراء التحريات للتوصل لهوية المتهم، وتولت النيابة التحقيق.