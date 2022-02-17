تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب داخل سيارة في المعادي وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

النيابة تصرح بالدفن

وصرحت النيابة بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا بالعثور علي جثة داخل سيارة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد.أ»، 28 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية كما تبين أن الجثة في حاله تعفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.