العثور على جثة شاب مجهول الهوية بترعة كرداسة 

عثر رجال الشرطة على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة داخل ترعة بمنطقة كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ لمباحث الجيزة

كانت البداية عندما تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل ترعة بمنطقة كرداسة، وانتقل المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة وتبين أنها لشاب ويرتدى كامل ملابسه وعدم وجود إصابات.

التحريات الأولية: الواقعة انتحار

كما رجحت التحريات الأولية لضباط الشرطة أن الواقعة انتحار، فيما تجري تحريات مكثفة للوقوف حول ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي انتقلت لمعاينة مسرح الجريمة.