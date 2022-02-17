رئيس سويسرا يصاب بـ كورونا بعد يوم من إعلانه نهاية الوباء

أصيب رئيس سويسرا، إجنازيو كاسيس، بفيروس كورونا، حسبما أعلنت السلطات الصحية السويسرية، بعد مرور يوم واحد، على إعلان نهاية الوباء في سويسرا.

رئيس سويسرا يُصاب بفيروس كورونا

وذكرت السلطات الصحية السويسرية، في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا التي خضع لها الرئيس إيجابية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد مرور يوم على إعلان نهاية الوباء في البلاد.

وكانت الحكومة السويسرية، أعلنت أمس، رفع معظم القيود المفروضة بسبب وباء كورونا انطلاقا من منتصف الليل، مع تقلص المخاوف من ازدياد تفشي فيروس كورونا، لكن القرار لن يشمل وجوب وضع الكمامات في وسائل النقل العام، وأثناء زيارة مرافق الرعاية الصحية.

جاء ذلك مع تضاؤل المخاوف، من أن يؤدي ارتفاع عدد الإصابات بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا، إلى عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعاب هذه الإصابات.

وأوضحت الحكومة السويسرية، أن القرار يستثني وجوب وضع الكمامات في وسائل النقل العام، وأثناء زيارة مرافق الرعاية الصحية، حيث سيظل هذا الإلزام ساري المفعول مؤقتا بعد هذه التعديلات التي تنهي القيود التي تم فرضها على الحياة العامة منذ قرابة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

رئيس سويسرا: الضوء في الأفق واضح جدا

وقال الرئيس إنياتسيو كاسيس، في مؤتمر صحفي، أمس: الضوء في الأفق واضح جدا، غير أنه أضاف أن الحكومة مستعدة لإعادة فرض القيود إذا لزم الأمر، مضيفا: فيروس كورونا موجود. نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس. سيظل العزل الإلزامي لمدة خمسة أيام لمن تثبت إصابتهم ساريا حتى نهاية شهر مارس.

وفي سياق هذه الإجراءات، أعلنت الحكومة السويسرية أن المتاجر والمطاعم والمؤسسات الثقافية ستكون مفتوحة للجميع.