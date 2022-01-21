سويسرا تعرض استضافة قمة روسية أمريكية جديدة لتعزيز السلام

أعلن الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس، اليوم، الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستضافة قمة أخرى رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار، وذلك وسط توتر متصاعد بين البلدين على خلفية الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، وما يتردد عن وجود خطط عسكرية روسية لغزو أوكرانيا.

دعوة سويسرية جديدة بعد استضافة لقاء بلينكن ولافروف

وأفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية، بأن الرئيس السويسري التقى وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأمريكي أنتوني بلينكين، في جنيف، اليوم الجمعة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السويسري عقب لقائه بوزيري الخارجية الأمريكي والروسي، اليوم: نعم، سويسرا مستعدة دائمًا لاستضافة حوار بين القوتين لإيجاد حلول لصالح السلام والاستقرار.

وكانت مدينة جنيف السويسرية قد احتضنت في وقت سابق اليوم، محادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، كرر خلالها وزير الخارجية الروسي طلب موسكو وقف تمدد حلف الناتو شرقًا، موضحًا أن هذا الطلب يأتي لأن الحلف الذي أنشئ أصلًا لمواجهة الاتحاد السوفياتي يعمل حاليًا ضد روسيا، وأكد لافروف أنه سيجري اتصالاً جديدًا مع بلينكن، بعد تقديم الولايات المتحدة ردها على الاقتراحات الروسية.

هنا كانت أول قمة مباشرة بين الرئيسين الأمريكي والروسي

وفي يونيو الماضي استضافت سويسرا القمة الأولى بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين والتي وصفتها الخارجية الأمريكية، آنذاك، بانها كانت ناجحة مشيرة إلى أن هدف القمة بين الرئيسين كان إجراء حوار مباشر وبحث الخلافات.

واتفق بايدن وبوتين خلال هذه القمة على عدة موضوعات تتعلق من بينها منع حدوث حروب نووية، بحسب التصريحات التي صدرت من الجانبين.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عقب القمة: «كان لدي أنا والرئيس بوتين مسؤولية مشتركة فريدة لإدارة العلاقة بين بلدين قويين، علاقة يجب أن تكون مستقرة ومتوقعة يمكن خلالها التعاون فيما يخص مصالحنا المشتركة».

لكن على الرغم من ذلك فقد تدهورت العلاقات بين البلدين، وتبادل البلدان التهديدات، لا سيما على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والحشود العسكرية الروسية الكبيرة الموجودة بالقرب من الحدود الأوكرانية، في إطار توقعات بغزو روسي محتمل لأوكرانيا، بعدما رفض حلف الشمال الأطلسي مطلب روسيا بعدم ضم أوكرانيا إليه.