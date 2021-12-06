القابضة للمطارات: سويسرا تستأنف رحلاتها السياحية لمطار الأقصر بعد توقف 10 سنوات

كشف المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن استئناف الرحلات الجوية السياحية السويسرية لمصر، عقب توقف دام لأكثر من 10 سنوات، وذلك بوصول أولى الرحلات لمطار الأقصر الدولي، ظهر اليوم الاثنين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن سلطات الطيران المدني في مصر تلقت إخطارا من إحدى شركات الطيران الخاصة السويسرية، يفيد بتشغيل أولى الرحلات الجوية الدولية السياحية قادمة من مطار «زيورخ» إلى محافظة الأقصر ظهر اليوم، وسمحت لها بدخول الأجواء المصرية، والهبوط لها بمطار الأقصر الدولي.

استقبال الرحلة السويسرية بالورود

في غضون ذلك استعدت كافة الأجهزة المعنية بمطار الأقصر الدولي لاستقبال الرحلة، حيث سيتم رش الطائرة بالمياه وفقا لما هو متعارف عليه دوليا، بالإضافة إلى تقديم الورود للركاب وطاقم الطائرة، وتسهيل جميع إجراءات الوصول، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة بين السائحين والعاملين بالصفوف الأمامية بالمطار.

إجراءات وقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا بمطار الأقصر

وأوضحت المصادر، أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي بقيادة اللواء طيار هشام فريد مدير المطار، تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع الرحلات الجوية القادمة من الخارج؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة؛ تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، حرصا على سلامة وصحة المسافرين والسائحين، والعاملين بالمطار.

ويشهد مطار الأقصر الدولي، زيادة كبيرة في معدلات التشغيل عقب الافتتاح الأسطوري لطريق «الكباش»، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرص على مشاهدته الملايين حول العالم.

إجراءات أمنية ووقائية مشددة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة

وتطبق كافة المطارات المصرية، الإجراءات الوقائية والاحترازية اللآزمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة؛ حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع موسم الشتاء واحتفالات العالم بأعياد الكريسماس والميلاد المجيد.