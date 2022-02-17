خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة «إنجاز»

تيسيرا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد، تتيح المملكة العربية السعودية رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، من خلال المنصة الوطنية الموحدة ومنصة خدمات التأشيرة الإلكترونية «إنجاز»، وازداد البحث خلال الساعات الماضية عن كيفية وخطوات الاستعلام عن التأشيرة للراغبين في الحصول على جميع أنواع التأشيرات السعودية ومعرفتها سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز الخطوات وطرق الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال منصة خدمات التأشيرة الإلكترونية «إنجاز» وذلك في ضوء ما تقدمه بوابة «الوطن» لمتابعيها وقرائها من خدمات.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

على الراغبين في الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز الدخول على منصة خدمات التأشيرة الإلكترونية «إنجاز»، ثم كتابة رقم الجواز، وبعدها يجب تحديد الجنسية الحالية التي يمتلكها الشخص، ثم اختيار نوع التأشيرة.

ومن ضمن الخطوات للاستعلام، تحديد جهة القدوم، وفي النهاية انقر على خيار إجراء البحث، فتظهر البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

معلومات عن منصة إنجاز

وتعتبر منصة إنجاز للتأشيرات إحدى المنصات الإلكترونية المقدمة من وزارة الخارجية السعودية وتعمل على تقديم خدمة الاستعلام عن الطلبات المسبقة مثل طلبات الزيارة وتمديد التأشيرات وطلبات تأشيرات الحج والعمرة وطلبات والاستقدام بجانب تأشيرات العمل لموظفي البعثات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

وتتيح منصة خدمات التأشيرات «إنجاز» أيضًا عددا من الخدمات الإلكترونية، أبرزها ما يلي وفق الموقع الرسمي للمنصة:

خدمات تقدمها منصة إنجاز

تقدم وكالة ومنصة إنجاز خدمات (وكالة حجز، وطلب تصديق وثائق، إضافة طلب تصديق عقد تأسيس، طلب تسجيل وكالة إلكترونية، حجز موعد جديد، بالإضافة إلى إمكان البحث عن الطلبات المقدمة بالفعل، من خلال إدخال رقم الهوية، أو الإقامة، مصحوبًا برقم الطلب المراد البحث عنه).