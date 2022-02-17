نجوم المنتخب الوطنى يجتمعون فى لوحة «إيتو»: لكل بطل زاوية

تشبه «الموناليزا» فى فكرتها، أينما كانت الزاوية التى تنظر منها تجد بطلاً مختلفاً عن الموجود فى الزاوية الأخرى.

«موناليزا إيتو» عمل فنى نتاج ساعات من الجهد المتواصل، وأشهر من التدريب للوصول للمستوى المناسب لتنفيذه.

الرسام محمد جمعة، أو كما يُلقبه زملاؤه «إيتو»، رسم عدداً من نجوم المنتخب الوطنى «محمد أبوجبل، تريزيجيه، أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم» فى لوحة واحدة، لكن ابتكاره ليس فى الرسم فقط، إنما فى جمع أكثر من شخص فى نفس اللوحة، كلما نظرت من زاوية تجد لاعباً، ففى جهة اليمين تجد «عبدالمنعم»، وفى اليسار «أبوجبل» حارس مرمى منتخب مصر.

يروى «إيتو» لـ«الوطن» كيفية تصميم لوحاته الفنية المصنوعة من الألومنيوم: «كنت عايز أعمل حاجة محدش عملها قبل كده، وفى نفس الوقت تضم عدد كبير من لاعبى المنتخب، اللى أدوا بشكل مشرف فى بطولة الأمم الأفريقية».

استغرقت اللوحة التى صممها «إيتو» خمسة أيام، لرسمها بألوان البلاستيك أولاً ثم رسمها على ألواح ألومنيوم بأبعاد محددة، حتى تتناسق مع وجوه لاعبى الكرة.

بدأ «إيتو» الرسم على الورق فى مرحلة الابتدائى، حيث اكتشف موهبته وحاول استغلالها للاعتماد عليها فى بعض الأحيان كمصدر دخل، ويتذكر اللوحة الأولى التى رسمها، وكانت للشيخ الشعراوى، ثم لوحة للنجم محمد صلاح، ومؤخراً لوحة لـ«اليوتيوبر» على غزلان وزوجته.

حلم يتمنى «إيتو» تحقيقه، وهو أن يصل بلوحاته إلى العالمية، وذلك بسبب بحثه الدائم عن الاختلاف والتجديد فى لوحاته.