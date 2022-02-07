حازم إمام: كنا الأحق بالفوز من السنغال بكأس الأمم الأفريقية

قال الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه كان قلقا قبل كل مباراة لعبها المنتخب الوطني في البطولة، خاصة في الأدوار الإقصائية، إذ التقى الفريق بكل من كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال، مشددًا على أن منتخبنا كان الأحق بالبطولة: «قبل الماتشات كنت بحس بالخوف، وكنت بقول الناس دي جامدة، وبداية من مباراة كوت ديفوار، كنت مبسوط جدا، قدمنا مباراة رائعة، وكنا أفضل منهم، وأضعنا فرصا كثيرة».

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على قناة ON، أننا «قدمنا مباراة رائعة ضد المغرب، رغم تأخرنا بهدف من ركلة جزاء في بداية المباراة، وقبل المباراة النهائية، توقعت أننا سنواجه صعوبة كبيرة في مباراة السنغال.. لو بنلعب في الدوري 4 ماتشات 120 دقيقة مع أندية محلية هنتعب، فما بالنا بالفرق الأفريقية؟»

بكاري جاساما كان متحاملا على المنتخب في مباراة المربع الذهبي

وأكد عضو مجلس اتحاد الكرة، أن الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي أدار مباراة منتخبي مصر والكاميرون في نصف نهائي البطولة، كان متحاملا، أما كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، لم يكن متوترا.

وقال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إن لاعبي المنتخب الوطني لم يكونوا قلقين من المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ضد السنغال، موضحًا: «في ليلة المباراة، الروح المعنوية للاعبين كانت عالية، وثقتهم في أنفسهم كانت كبيرة، وبعد المباراة حزننا كثيرا، لكن في نهاية المطاف، أقول إن لاعبينا قدموا ما عليهم».

هل تحتاج مصر إلى قوة إضافية؟

وأشار إلى أن علاقة الاتحاد بـ«كاف» جيدة، لكن كان من الصعب تغيير موعد بطولة، أو حكم مباراة المنتخب الوطني ومنتخب الكاميرون بكاري جاساما.

وأردف: «كنا عارفين إنه مش هيكون حكم سهل معانا، بس كان لازم نحتج ونضغط، وده دورنا، لكن كنا عارفين أن الموضوع مش سهل»، وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: «هل نحتاج لقوة لدى الكاف بشكل أكبر»، قال: «عندنا قوة وكل حاجة، مكنش سهل، المباراة كانت في الكاميرون وصعب يتغير».