لميس الحديدي: أنا مش حيادية.. ونجوى إبراهيم: قالوا عني «لمضة»

قالت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، إنها في أثناء عرض موهبتها لأول مرة أمام لجنة الاختبارات، استغرقت نحو 4 دقائق، وهدفها كان محددًا وهو النجاح، ولكن قالوا لها إنها لا تصلح، ولكنها أكدت أنها قادرة على النجاح، وطلبت الغناء فوافقوا، وسمعوها ولكن لم يعجبهم غناها، موضحة: «قولتلهم طب أحكيلكم حكاية، قالوليلي اه، قولتلهم بس هتناموا، قالوا لي دي لمضة شوية هنخدها مع الأطفال»

وأضافت «إبراهيم» خلال وجودها ضمن لجنة تحكيم برنامج «الدوم»، المذاع على قناة ON الفضائية مساء الخميس: «أنا بحكم على المتسابق لو حصل كيميا واتفاق مع المتسابق من خلال طريقته وعينه، وفيه ناس شايفة إن المذيع المفروض يبقى محايد وميقولش رأيه».

لميس الحديدي: أنا مش محايدة وعندي انحيارزات بعلن عنها

فيما قالت الإعلامية لميس الحديدي خلال وجودها في اللجنة أيضًا، إن مشوارها في «التوك شو» كان به دقائق فاصلة، وأهمها إقناع الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل بإجراء حوار معها، وبالفعل وافق وأجرت معه 26 حوارًا حصريًا وليس حوار واحد فقط، موضحة: «لا يمكن الحكم على شخص خلال دقيقة واحدة، ولكن الشغف والأداء والطريقة التي يتحدث بها الشخص مهمة، وأنا ضد الحياد، ويوجد في الإعلام موضوعية ولكن ليس حياد، وأنا مش محايدة وعندي انحيازات واتجاهات واضحة، وأعلن انحيازاتي بوضوح وبسمع وجهات النظر المختلفة، وهي دي الموضوعية».

بالنسبة لي كل دقيقة كأنها امتحان

أما الإعلامية جاسمين طه، فقالت: «بالنسبة لي كل دقيقة كأنها امتحان، سواء على الهواء أو المسرح، لأن في كل طلة اللي بيتفرج بيقيمك وبيخد انطباع عنك، وأهم حاجة للمتسابق إن طريقته توصل الهدف للمشاهد، وأنا كمذيعة بحاول أحط نفسي مكان المشاهد، وأفكر أنا هيبقى عاوزة أسمع إيه».