سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 18-2-2022 في مصر

عملات كثيرة تحظى باهتمام الناس وتصبح محل بحثهم يوميا سواء من قبل المواطنين الذين يعملون بدول أجنية أو مستثمرين ورجال أعمال، ومن ضمن تلك العملات الدينار الكويتي، حيث تزداد المتابعة بشكل يومي عن سعره مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والمؤسسات المصرفية.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع بوابة «الوطن» للمهتمين بمعرفة أسعار العملات العربية والأجنبية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، كما سجل سعر 49.68 جنيه للشراء، و52.086 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.69 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع في بنك SAIB.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.65 جنيه للشراء، مقابل 52.21 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، كما سجل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي سعر 49.54 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل في البنك الأهلي نحو 49.74 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي اليوم 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

ومن ضمن العملات التي تلقى بحثا سعر الجنيه الإسترليني حيث سجل في بنك قناة السويس سجل 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.35 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.17 جنيه للشراء، ونحو 21.39 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 21.12 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع.