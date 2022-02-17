سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-2-2022 في مصر

تزداد المتابعة بشكل يومي عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والمؤسسات المصرفية، بعد عودة حركة الطيران والسفر بين الدول العربية في ظل خطة العالم للتعايش مع جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع بوابة «الوطن» للمهتمين بمعرفة أسعار العملات العربية والأجنبية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.65 جنيه للشراء، مقابل 52.21 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وهو المؤسسة المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في مصر.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، كما سجل سعر 49.68 جنيه للشراء، و52.086 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.69 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع في بنك SAIB.، وفقًا للموقع الرسمي لكل بنك.

وسجل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي سعر 49.54 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي الدولي.

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 49.74 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو 21.15 جنيه للشراء، ونحو 21.36 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.35 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.17 جنيه للشراء، ونحو 21.39 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 21.12 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع.