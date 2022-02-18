دنيا محمد تحصل على الضوء الأخضر وتتأهل للمرحلة الثانية ببرنامج «الدوم»

شاركت دينا محمد ابنة محافظة بورسعيد بأغنية «بالورد البلدي» ضمن فاعليات أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ويُذاع عبر فضائية «ON».

دينا محمد تتأهل للمرحلة الثانية

وتكونت لجنة التحكيم من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى والذين أعطوا «دنيا محمد» الضوء الأخضر بالكامل وتأهلت للمرحلة الثانية من المسابقة.

وقالت دنيا محمد: «كنت داخلة متوترة جدا ولما لقيتهم بيضحكوا لي حسيت إن الدنيا هتكون تمام وللحظة نسيت التوتر وغنيت».

وأضافت: «غنيت الورد البلدي وده كان اختيار والدتي وأنا أصلا جاية هنا عشان خاطرها وثقة في ربنا ودعواتها إن شاء الله هعمل حاجة تبسطها بيا».

مسابقة الدوم

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم من الذكور والإناث في التقديم الإعلامي من 21 لـ28 بينما تتراوح بين 16 و28 سنة للتمثيل والغناء والمشتركين من جميع المحافظات حيث تم إجراء اختيارات من بين 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة للقرب من مكان الاختبارات.